Спасли упавшего с высоты мужчину

На мысе Фиолент спасли мужчину, который по неосторожности сорвался с высоты. Спасение было осложнено тем, что к месту приземления пострадавшего было трудно подобраться, сообщили в Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты (ГКУ ЦГЗ).

28 января в 16 часов 55 минут на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что мужчине необходима помощь. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда. Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам. Работы были завершены в 19.09.

В спасательной операции было задействовано три срасателя и один автомобиль.