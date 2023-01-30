Продолжится сотрудничество ученых Севастополя и Никарагуа

Ученые севастопольского Института биологии южных морей (ИнБЮМ) в этом году отправятся в командировки в Республику Никарагуа, расположенную в Центральной Америке. Сейчас обсуждается график поездок и состав рабочих групп.

16 декабря прошлого года, в городе Манагуа было подписано соглашение о сотрудничестве между ИнБЮМом и Национальным автономным университетом Никарагуа (UNAN). Мысль о сотрудничестве возникла после сообщения об открытии в Крыму Почетного консульства этой страны.

Наладить связи помогли в международном отделе департамента экономического развития правительства Севастополя. Оказалось, что в Никарагуа проживает наша соотечественница Наталья Головина. Она президент Координационного совета организаций российских соотечественников в Никарагуа.

В итоге совместная работа начала складываться настолько успешно, что севастопольские ученые уже обсуждают взаимодействие сразу с четырьмя научными подразделениями UNAN: Институтом биотехнологий, Центром исследования водных ресурсов, Институтом геологии и геофизики, Институтом географии. Два из них — Институт биотехнологий и Центр исследований водных ресурсов, уже прислали свои предложения для включения их в программу совместных исследований.

«Никарагуанских коллег заинтересовали наши наработки в области технологий получения биологически активных веществ из объектов марикультуры для создания лекарственных препаратов и парафармацевтиков, сырья для фармакологической промышленности, перспективы создания генетической базы данных гидробионтов, изучение биогеохимических круговоротов в различных типах экосистем, в том числе геохимической роли микроорганизмов», — рассказал заместитель директора по международной деятельности ФИЦ ИнБЮМ Георгий Чёрный.

Кроме того, ученые из UNAN пригласили севастопольских коллег отправиться в экспедицию по изучению особенностей функционирования прибрежных морских и речных экосистем в Никарагуа. Сами они также планируют приехать в Севастополь для приобретения опыта в области биотехнологий.