Продавал марихуану и выращивал коноплю

Специалист по монтажу натяжных потолков выращивал в своей квартире коноплю. Во время обыска сотрудники полиции также обнаружили у него 117 свёртков с марихуаной, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

По версии следствия, 52-летний местный житель приобрёл в теневом сегменте сети Интернет крупную партию марихуаны для последующего сбыта. С помощью электронных весов и упаковочного материала он расфасовал наркотики на разовые дозы, а оставшуюся часть нелегального товара хранил в своей квартире в пакетах и полимерных банках и в специально оборудованном тайнике на улице, сообщили в пресс-службе.

Во время обыска, кроме свертков с марихуаной, были обнаружены две полимерные банки и три пакета с наркотиком, электронные весы высокой точности и фасовочные материалы, а также растущий куст конопли и оборудование для его культивирования. Правда, мужчина сообщил, что он выращивал растение для собственного употребления.

Общая масса изъятого полицейскими наркотического средства составила более 800 граммов. Кстати, на момент задержания наркоторговца сотрудниками полиции при специалисте по натяжным потолкам находился полимерный пакет с марихуаной, который он извлёк из схрона для фасовки и сбыта.

В настоящее время следователями установлена причастность фигуранта по меньшей мере к четырём фактам незаконного сбыта наркотиков и покушениям на сбыт марихуаны в крупном размере. Было возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок на срок от десяти до двадцати лет, рассказали в УМВД.