Получил «бронзу» в первенстве по самбо

Севастополец Максим Просунко завоевал бронзовую медаль на первенстве Южного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. Теперь спортсмен поедет на первенство России.

Соревнования проходили в Новороссийске с 26 по 28 января. М.Просунко, учащийся севастопольской спортивной школы олимпийского резерва №2, принимал участие в мероприятии в весовой категории 58 кг. Самбо он занимается под руководством тренера Павла Глебова.

В 2022 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Всероссийской федерацией самбо и Севастополем, а также запущен проект «Самбо в школу». На базе четырех общеобразовательных школ регулярные занятия в рамках проекта посещают более 150 учеников.