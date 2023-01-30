По телефону «122» пока можно не звонить

Об этом 30 января сообщили в самом департаменте, объяснив неполадки техническими причинами и предложив другие каналы записи к врачам: инфоматы в поликлиниках, портал «Госуслуги», а также единые колл-центры в поликлиниках:

Первая городская больница — 41-71-77;

Городская больница №4 — взрослая — 41-71-70, детская — 71-52-19;

Городская больница №5 — 41-71-03;

Городская больница №9 — 41-71-68.