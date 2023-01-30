Светодиодную подсветку на пешеходном переходе ремонтировать не будут

Светодиодные полоски, вмонтированные в асфальт тротуара и дублирующие сигнал светофора на перекрестке улиц Героев Севастополя и Брестская, что на Корабельной стороне, перегорели, но ремонтировать их, скорее всего, не будут.

Метровые узенькие светящиеся плиточки были размещены на пешеходном переходе для привлечения внимания пешеходов.

— Эти светодиодные плитки нам достались в подарок, в качестве промо-акции производителя в 2020 году. Теперь они вышли из строя, и мы думаем, покупать новые на замену или нет. Руководство к окончательному мнению пока не пришло. Есть неоднозначная позиция госавтоинспекции по этому вопросу. Все дополнительные к светофорным объектам средства, не предусмотренные стандартом, надо согласовывать в Москве. А у нас основная цель — модернизировать светофоры, сделать их умными, управляемыми, — сообщил «Севастопольской газете» начальник отдела организации безопасности дорожного движения дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Ярослав Станилов.

Напомним, что осенью 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для дополнительного привлечения внимания пешеходов, особенно детей, ГБУ «Севастопольский автодор» установил дублирующий светофорный элемент на пешеходном переходе на перекрестке у средней школы №6.

Стоимость установки элементов на пешеходном переходе обошлась городу в 260 тысяч рублей.

Тогда указывалось, если эксперимент окажется эффективным и количество нарушений правил дорожного движения уменьшится, городские власти рассмотрят вопрос об использовании этой технологии и в других точках с интенсивным движением, а также вблизи образовательных учреждений.