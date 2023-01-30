Паром «Адмирал Лазарев» вышел на линию после ремонта

Осенью прошлого года ГУПом «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» был заключён договор на ремонт катеров и парома, участвующих в перевозке пассажиров и транспорта через Севастопольскую бухту. В сухой док на ремонт поставили пять теплоходов: «Молодежный», «Григорий Овчинников», «Персей», «Норд», «Плутон» и паром «Адмирал Лазарев». Отремонтировать суда обещали к 31 декабря 2022 года.

В процессе работ на пароме был выполнен капитальный ремонт главного и вспомогательных двигателей, полностью заменен кормовой и носовой симплекс, проведено уплотнение винта регулируемого шага, подкраска корпуса, восстановлены судовые системы связи.