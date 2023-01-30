Освободили пса из каменной западни

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру 29 января, в 11.47. Прибыв на место, сотрудники ведомства узнали подробности: погнавшись за кошкой и пытаясь протиснуться в узкий проём, собака застряла и не смогла выбраться, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

Спасателям помогали сотрудники управляющей компании и неравнодушные горожане, которые мыльным раствором обработали тело животного, чтобы его легче было вытащить. Тем не менее, все равно пришлось использовать механические инструменты и трос. Удивительно, но у спасенного пса не было обнаружено ни одной травмы.

В пресс-службе напомнили, что деятельность МЧС России связана со спасением человеческих жизней, но порой представители ведомства приходят на помощь и братьям нашим меньшим.