Объединят два ГУПа

Распоряжение принято 27 января на заседании правительства Севастополя. Реорганизации подверглись ГУП «Центр эффективного использования собственности города», к которому теперь присоединят ГУП «Дирекция управления имуществом».

— Данное распоряжение разработано с целью оптимизации деятельности государственных унитарных предприятий, в отношении которых департаментом по имущественным и земельным отношениям осуществляются функции полномочий учредителя, по причине осуществления схожей деятельности, — представил проект распоряжения и.о.директора департамента имущественных и земельных отношений Виталий Козырев.

Губернатор Михаил Развожаев отреагировал на это поручением в рамках объединения также оптимизировать административно-управленческий персонал.