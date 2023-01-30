На содержание территорий муниципалитетам выделили 115 миллионов

Речь идет о субвенции городским муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере благоустройства в 2023 году.

Решение принято 27 января на заседании правительства Севастополя.

Как пояснил и.о.директора департамента городского хозяйства Николай Битосов, речь идет о 115 миллионах рублей, перераспределяемых бюджетам внутримуниципальных образований.

Названная сумма показалась губернатору Михаилу Развожаеву слишком маленькой, поэтому он уточнил, такой объем средств выделяется на весь год или на первый квартал?

И.о.заместителя губернатора Евгений Горлов подтвердил, что на весь год.

— Это для тех районов, которые у нас традиционно продолжают заниматься содержанием территорий, детских площадок, уходом за зелеными насаждениями, их подготовкой к летнему периоду и выходом из летнего периода, — пояснил Е.Горлов.

Вопрос губернатора возник не случайно, в 2022 году на саночистку и благоустройство муниципалитетам было передано 515 млн рублей, из них 35 млн предназначались на выплату заработной платы, а 480 — на благоустройство переданных муниципалитетам территорий, включая пляжи и кладбища.