На Камышовом шоссе появилась новая вышка связи

«Новая базовая станция позволит жителям района не только осуществлять звонки по мобильному телефону, но и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и использовать необходимые приложения и мессенджеры. До ее запуска у жителей района мобильный интернет отсутствовал совсем», – прокомментировала директор департамента цифрового развития Александра Осипова.

Вышка будет обеспечивать связью 1,7 км Камышового шоссе – от улицы Амет-Хана Султана до кольца съезда на улицу Индустриальную, а также покрывает большой дачный массив – "Дорожник-2", "Медик-1", "Эдельвейс", "Солнечный", "Отрадный-1", "Отрадный-2", "Строитель".

«Невозможно было дозвониться, сигнала почти не было, как и доступа к мобильному интернету. Мы очень ждали появления станции связи, теперь можно звонить из дома и быть спокойным, что всегда получится вызвать экстренные службы и просто позвонить родственникам и друзьям», – рассказала жительница садового товарищества Татьяна.

Станция, установленная компанией «К-Телеком», поддерживает сотовых операторов «Волна» и Win-mobile. По словам гендиректора компании «К-телеком» Антона Голикова, на базовую станцию имеются все разрешительные документы и заключения экспертиз, подтверждающие безопасность станции. Всего в 2023 году департамента цифрового развития планирует установить и вывести в эфир около 400 базовых станций. Это позволит обеспечить регион качественным интернет-покрытием.