Ликвидируют две свалки

Свалки на Суздальских высотах и в Трындиной балке ликвидируют, доложила на аппаратном совещании в правительстве Севастополя руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Она также сообщила, что в 2022-23 годах их департамент реализует региональный проект «Чистая страна», в рамках исполнения национального проекта «Экология». Проект предусматривает ликвидацию несанкционированных свалок отходов.

— Региональным проектом запланирована реализация двух природоохранных проектов, это ликвидация свалки отходов Суздальские высоты, площадь работ по проекту составляет почти 7,5 га и ликвидация отходов в Трындиной балке площадь — 2,3 га, но объем отходов здесь гораздо больше — 1280 тысяч кубометров, — заявила Ю.Гаврилова.

По ее информации, мероприятие будет выполняться в текущем году и завершится в 2024-м.

Ю.Гаврилова пояснила, что две названные свалки вывезут на полигон ТБО в Первомайской балке, с перспективой в дальнейшем переработать.

В 2022 году природоохранным департаментом проводилась работа, по результатам которой эти объекты включены в государственный реестр объектов накопленного вреда экологической среде. И даже получено заключение государственной экологической экспертизы.

— Субсидия из федерального бюджета и бюджета Севастополя в 2023 году составила уже 361,2 млн рублей и на продолжение работ в 2024 году — 258,7 млн рублей. Объем софинансирования из бюджета Севастополя — 5%. Проекты запустятся в текущем году. Соглашение подписано, деньги получены, сейчас готовимся к подписанию государственных контрактов, — подытожила глава Севприроднадзора.