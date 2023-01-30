Контейнеры для раздельного сбора мусора доставили в Севастополь

Мусор севастопольцы должны будут собирать в раздельные контейнеры, которые уже поступили в город.

Об этом 30 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Контейнеры были предварительно заказаны, для них уже определили 27 мест. Теперь нововведение остается внедрить. Глава города прогнозирует некоторые сложности, которые неминуемо возникнут в части того, что именно будет в этих контейнерах и насколько качественно будет проходить сортировка. Он также дал распоряжение своему заместителю Евгению Горлову проработать систему раздельного вывоза фракционированного мусора на полигон и последующей его переработки.

— Главное опасение в том, что четыре контейнера разложили, потом в один мусоровоз все свалили, запрессовали и повезли. Такого точно не должно быть. Если мы в этот эксперимент заходим, то здесь все должно быть отработано. Лучше меньше, но качественнее. Это ведь у нас не готовый мусор из в парков и скверов, а полноценный мусор из контейнеров, — обратился к заму М.Развожаев.

Он поручил Е.Горлову представить презентацию по поводу технологии вывоза и переработки раздельного мусора на ближайшем заседании правительства.

Где будут собирать утиль

Региональный мусорный оператор (в Севастополе это БГС) приступил к поэтапному внедрению системы раздельного накопления ТКО на территории города. На 27 мусорных площадках будут установлены специальные контейнеры для накопления полезных (утильных) фракций — бумаги, пластика, стекла, металла. Эти емкости отличаются по цвету от стандартных контейнеров для сбора мусора и имеют текстовое и графическое обозначение видов и групп накапливаемых отходов.

Вывоз утильных фракций с контейнерной площадки будет осуществляться спецтранспортом в соответствии с требованиями СанПиН согласно утвержденному графику. Дальнейшая обработка вторсырья будет производиться на МСК (мусоросортировочном комплексе), расположенном на территории полигона ТКО «Первомайская балка». Затем каждый вид отсортированных отходов отправится специализированному переработчику.

Отходы из других контейнеров, которые не подлежат переработке, будут вывозиться по обычной схеме.

Адреса установки контейнеров для раздельного накопления полезных (утильных) фракций:

— ул.Капитанская, 2;

— ул.Одесская, 19;

— ул.Советская, 45;

— ул.Генерала Хрюкина, 3;

— пр.Генерала Острякова, 87;

— пр.Генерала Острякова, 227;

— ул.Хрусталёва, 167;

— пр.Генерала Острякова, 202;

— ул.Маршала Крылова, 8;

— ул.Казачья, 10;

— ул.Казачья, 58;

— ул.Павла Корчагина, 40;

— пр.Античный, 66;

— ул.Челнокова, 12/3;

— ул.Тараса Шевченко, 49;

— ул.Тараса Шевченко, 16;

— пр.Октябрьской революции, 59;

— ул.Ефремова, 16;

— пр.Гагарина, 17;

— ул.Дмитрия Ульянова, 16;

— пересечение улиц Ленинградская и Сеченова;

— пересечение улиц Руднева и Харьковская;

— пересечение улиц Руднева и Белинского;

— ул.Адмирала Макарова, 31;

— пр.Победы, 6;

— ул.Перекопская, 99;

— ул.Горького, 16.