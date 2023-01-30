Благоустройство семи городских территорий обойдется в 173 млн рублей

ГБУ «Парки и скверы» на реализацию национального проекта «Комфортная городская среда» в 2023 году передали 173 млн рублей из федеральных средств.

Соответствующее постановление принято 27 января на заседании правительства Севастополя.

Как сообщил и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов, доведение лимитов позволит ГБУ заключить контракты на выполнение работы начать реализацию проектов по семи объектам, выбранных жителями в результате проведенного голосования.

По его словам, все проекты уже прошли положенные экспертизы, согласования с жителями,

— Проверили, что необходимо по насыщению и готовы приступить к реализации, — доложил чиновник.

Заметим, что в октябре 2022 года речь шла о 168 млн рублей.

В число выбранных участков для благоустройства вошли следующие территории:

— около дома на ул.Степаняна, 7;

— по пр.Генерала Острякова, 87;

— по ул.Горпищенко, 4;

— около церкви в селе Дальнее;

— в Инкермане, в районе ул.Раенко, 1;

— благоустройство парка, посвященного 100-летию Качи;

— в Балаклаве, территория по ул.Новикова, 32.