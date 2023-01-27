Выставку посвятили Почетному гражданину Севастополя Борису Борисову

В кинотеатре «Украина» Музея героической обороны и освобождения Севастополя откроется выставка «Школа жизни», посвященная 120-летию со дня рождения первого секретаря горкома, Почетного гражданина Севастополя Бориса Алексеевича Борисова.

Б.Борисов был одним из руководителей Второй героической обороны города 1941–1942 годов.

Ему довелось с первых дней Великой Отечественной войны возглавить работу городских организаций и учреждений.

На протяжении всех 250 героических дней Б.Борисов находился в городе и руководил им.

Это под его руководством проводилась мобилизация, создавалось народное ополчение, организовывалось обучение населения военному делу, укреплялась местная противовоздушная оборона.

В октябре 1941 года Б.Борисов возглавил Городского комитет обороны. Благодаря ему была организовывна работа спецкомбината, Севморзавода по ремонту поврежденных кораблей, строительство оборонительных сооружений, госпиталей, производство боеприпасов и оружия, создание местной противовоздушной обороны и многое другое.

В 1967 Б.Борисову было присвоено звание «Почетный гражданин Севастополя».

Экспозиция включает фотографии, документы, дневники, рукописи, книги, личные вещи, ранее не публиковавшиеся документы из архивов России.

Выставка откроется 1 февраля в 12.00 и будет работать до 30 марта 2023 г. Вход свободный.