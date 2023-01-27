В управлении по тарифам – новый руководитель

Свой пост покинул начальник управления Константин Оренштейн.

Последний приказ управления по тарифам о повышении стоимости проезда и провоза багажа в городском транспорте от 12 января текущего года был воспринят горожанами негативно. Некоторые общественные организации и активисты в связи с этим обратились в прокуратуру.

Основными задачами управления является расчет тарифов, плат, надбавок, наценок в сфере электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, предоставлению коммунальных, транспортных и других услуг, подлежащих государственному регулированию.