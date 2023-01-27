В Широком устранили течь в водопроводе

Местные жители неоднократно обращались к депутатам заксобрания по вопросу обустройства дорожного покрытия на улице Клюшкина и необходимости устранить до начала дорожных работ утечку водопровода.

Глава севастопольского парламента Владимир Немцев обратился в ГУПС «Водоканал» с просьбой решить проблему.

Руководство ведомства оперативно откликнулось на обращение и в кратчайшие сроки начали работу по замене аварийного участка трубы, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

По информации работников предприятия, водопровод состоял из двух частей: чугунной и стальной. Стальная труба длиной около 15 метров с течением времени пришла в негодность.

Представители ведомства трубу заменили и восстановили водоснабжение. На очереди следующий этап работ — планирование обустройства дорожного покрытия.