В новом путеводителе рассказали о старой Балаклаве

Это первый путеводитель по старой Балаклаве, подобного раньше не было, а потому данное издание можно считать уникальным.

На его страницах воссоздается образ той самой, исторической «купринской» Балаклавы, чья история овеяна легендами и описана в литературных произведениях.

Это труд авторского коллектива в составе краеведа из Алупки Александра Вертинского, коллекционеров Алексея Сулоева и Андрея Путилина, а также севастопольского историка Владимира Шавшина.

Издание книги стало возможно благодаря поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Книга вышла в свет в декабре 2022 года в московском издательстве.

По словам А.Вертинского, идея создать путеводитель появилась несколько лет назад, а поводом к тому стали многочисленные исторические фотографии, карты, страницы газет, гравюры, открытки, предметы, которые находятся в частных коллекциях или в государственных музейных фондах. Этих фотореликвий набрало аж 1200 единиц.

Авторы сразу договорились, что акцент будет сделан не на текстовую, а на иллюстративную часть.

Тем более, что некоторые из них интересны изображением ныне утраченных зданий, построенных по проектам известных архитекторов Краснова, Гребенюка, Долина, Врангеля, с характерным стилем исторического модерна или итальянского ренессанса.

По волнам чьей-то памяти

На страницах путеводителя – виды Балаклавы периода Крымской войны, дореволюционного и довоенного периода. И не только – часть материалов посвящена античному периоду, с иллюстративным погружением в глубину веков, когда, например, была построена и исполняла свою изначальную роль крепость Чембало.

Другие фотографии – документальные свидетельства советского периода, когда в Балаклаве располагалась военная база подводных лодок.

Любопытны старые фотографии водолечебницы Гинали, построенной в 1904 году, Еще раньше, в 1890-х годах, на том же месте были построены купальни, которые вместе с водолечебницей составили единый лечебно-оздоровительный комплекс.

«Здание прямоугольное в плане, с массивным широким корпусом. Приземистые пропорции этого специфического архитектурного сооружения, широкие плоские наличники, крупные декоративные замковые камни, скошенные наружные подоконники свидетельствуют об использовании форм крепостной архитектуры. Несмотря на утраты, перестройки и пристройки, здание и ныне влияет на архитектурный облик набережной Назукина. Здание используется балаклавскими рыбаками. Его современный адрес — улица Историческая,2», – читаем в одном из документов.

Это уже потом в здании водолечебницы расположились администрация морских портов Черного моря и пограничный пропускной пункт. К счастью, сейчас ведутся подготовительные работы по воссозданию исторического водолечебницы Гинали.

Возвращение к истокам

А.Вертинского радуют перемены, которые начались в Балаклаве. Он убежден, что это прииведет к возрождению ее облика.

– В начале XX века здесь возник привлекательный рыбацкий городок, с интересным лодочным и прогулочным пространством. Тема, как говорится, созрела. Тем более, что сейчас проводится реконструкция Балаклавы, с возможной реставрацией старых зданий и созданием яхтенной марины, что позволит вернуться Балаклаве к ее историческим корням, – рассказал «Севастопольской газете» А.Вертинский. По его информации, когда-то здесь проводились регаты и соревнования яхт.

Пока только в библиотеках

Тираж новой книги — 2500 экземпляров. По словам А.Вертинского, он уже передал Севастополю 50 путеводителей, которые передадут в городские и школьные библиотеки. Часть тиража поступит и в ялтинские библиотеки.

В магазинах книги пока нет, но, как надеются авторы, она непременно поступит в продажу.