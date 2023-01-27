В Крыму ожидают снег и ветер

В Крыму с 28 по 30 января ожидается снег и сильный ветер. На полуострове объявлено штормовое предупреждение на 28–30 января.

Об этом 27 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию МЧС Республики Крым.

«Штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 28, 29 и 30 января 2023 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, после сухой продолжительной погоды в связи с выходом южного циклона 28, 29 и 30 января в Крыму ожидаются дожди, 29 и 30 января переходящие в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица. 28 и 29 января усиление восточного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха ночью опустится до минус шести градусов, днем — до нуля градусов.