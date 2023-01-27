В Херсонесе обследуют разрушаемый морем берег

Море ведет в Херсонесе непрестанную разрушительную работу. Наиболее проблемными в настоящее время являются участки у Первой башни, Шестистолпного храма, Уваровской базилики и 28 куртины.

Для понимания современного состояния объектов, определения мероприятий по их защите требуется постоянный мониторинг. Здесь особую роль играют геофизические методы, применяемые при исследованиях опасных геологических процессов.

В этом году силами сотрудников отдела подводной археологии и отдела междисциплинарных исследований музея-заповедника, специалистов Санкт-Петербургского горного университета и Севастопольского государственного Университета начаты работы по мониторингу береговой зоны в районе северного берега городища. Запланирован целый комплекс геофизических исследований, первым этапом которых стало обследование толщи берегового обрыва с помощью георадара. Используемый метод позволяет увидеть внутреннюю структуру массива, выявить скрытые трещины и ослабленные зоны, понять, какие конкретно участки требуют особого внимания.

Специалисты проводили работы на участках Уваровской базилики и Шестистолпного храма, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Столетняя борьба

На процесс активного разрушения берегов древнего города, уничтожающий его территорию вместе с бесценными археологическими памятниками, обратили внимание еще первые исследователи Херсонеса.

В отчете о раскопках 1895 г. К.К. Косцюшко-Валюжинич отметил, что значительная часть городища уже обрушилась в море.

«От большой «Уваровской базилики» оторван северный придел; далее по обе стороны наполовину обвалились громадные цементированные цистерны; тут же внизу на берегу видно основание... колодца. ...Море унесло береговую полосу не менее 6 саженей и процесс разрушения продолжается непрерывно», — писал археолог.

Тогда же им были предприняты попытки укрепления восточного берега на протяжении 22 саженей, для чего использовали камни и грунт, добытые в процессе раскопок. Сооруженная из археологического отвала насыпь шириной в 3 сажени закрывала «тот глинистый пласт, размытие и выветривание которого влекут неминуемое разрушение берега».