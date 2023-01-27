Учащиеся "Кванториума" стали призерами Всероссийского медиафестиваля «Моряна-2022»

Учащиеся севастопольского технопарка «Кванториум» стали призерами XV Всероссийского медиафестиваля для детей, юношества и семьи «Моряна-2022».

С 2012 года фестиваль проводится в Твери, но начинался он на Крымской земле.

«Моряна» — слово старинное, поморское, означающее сильный, свежий ветер, дующий с моря в устьях рек.

Тематика фестиваля так или иначе связана с морем и морской славой России.

В 2022 году фестиваль посвятили 300-летию спуска на воду первого военного корабля в России и началу создания Российского флота. Впервые за все годы была заявлена исключительно патриотическая морская тематика.

На этот раз форум собрал 26 видео и 20 медиапроектов, больше 250 фоторабот, 14 альбомов с рисунками, в том числе компьютерными.

Фестиваль традиционно начался в сентябре и завершился в конце декабря 2022 года подведением итогов.

Севастопольская команда «Медиаквантума» вошла в число награжденных. Ребята представили фильм «Усыпальница четырех адмиралов», который занял 3 место в номинации «Медиапроекты».

В медиафильме рассказывается о славной истории Черноморского флота, его победах и месте захоронения четырех самых известных русских адмиралов — Михаила Петровича Лазарева, Владимира Алексеевича Корнилова, Владимира Ивановича Истомина и Павла Степановича Нахимова – Владимирском (Морском) соборе в Севастополе.

Над фильмом работала творческая команда в составе Антонины Лебедевой, Стефании Дьяченко, Кристины Мормыль и Евгения Савельева.

Руководил их творчеством, наставлял и подсказывал преподаватель детского технопарка «Кванториум» Сергей Гулько.