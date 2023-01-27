Судебные приставы не перечислили деньги из-за реорганизации

У отделений судебных приставов в Севастополе поменялись платежные реквизиты. Поэтому алименты в январе никто не получил.

Связано это с реорганизацией управления, сообщили в УФССП по Крыму и Севастополю.

Обновленный список реквизитов опубликован на официальном сайте судебных приставов. Но пока длился процесс реорганизации, средства должников и алименты «зависли» на старых счетах.

С жалобами на отсутствие выплат к заместителю главы Балаклавского муниципалитета Людмиле Борденюк обратилась жительница округа. Женщина не получила алименты на двух детей, но дозвониться до приставов невозможно.

«Я написала депутатский запрос в ФССП и в Казначейство. 25.01.2023 ФССП опубликовала свои новые реквизиты на сайте. Ранее оплаченные предприятиями и должниками средства стали «невыясненными платежами», так как остались на старых счетах. Деньги сейчас переводятся, таких ситуаций тысячи, и не только по алиментам, но и по всем долгам», – написала Л.Борденюк в социальной сети ВКонтакте.

Она оптимистично считает, что в скором времени приставы смогут справиться с «колоссальной нагрузкой» и все суммы «зайдут на новые счета».

«Севастопольская газета» также ожидает получения долга по исполнительному листу от ГУП «Агентство «Союзпечать», на погашение которого городское правительство выделило субсидию. Еще 30 декабря 2022 года через казначейство эти средства были отправлены судебным приставам.

Но механизм выплат с начала 2023 года завис из-за переподчинения севастопольского управления крымскому. Программное обеспечение не работает, а телефоны подразделений федеральной службы не отвечают.

В приемной ФССП по Республике Крым и Севастополю не смогли ответить, когда их специалисты смогут откорректировать программное обеспечение.