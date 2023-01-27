Продлили «желтый» уровень

Высокий «желтый» уровень террористической опасности, который был установлен в Севастополе еще летом прошлого года, снова продлен. Он будет действовать до 10 февраля.

«Установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 26 января 2023 года сроком на 15 суток до 18:00 10 февраля 2023 года», – сообщили в пресс-службе городского правительства.

Такое решение принято из-за сохраняющейся угрозе теракта. В пресс-службе напомнили, что продолжает свою работу чат-бот для сообщений о предполагаемой опасности, подозрительных лицах или обстоятельствах, которые могут угрожать общественной безопасности: https://t.me/oborona92bot.

Высокий уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля 2022 года – после того, как беспилотник упал во двор штаба Черноморского флота.