Оштрафовали мобильного оператора

Оператору мобильной связи «Севтелекомсвязь» пришлось вывезти свое оборудование из Морского гидрофизического института РАН. Оказалось, что оно там было установлено незаконно.

ООО «Севтелекомсвязь» разместило оборудование связи в части нежилого здания лабораторного корпуса № 1 по ул. Капитанской, которое является федеральным имуществом и находится в оперативном управлении ФГБУН ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН».

Помещение использовалось без оформления договора, сообщили в пресс-службы прокуратуры Севастополя.

В отношении сотового оператора было возбуждено административное дело, а Арбитражный суд оштрафовал «Севтелекомсвязь» на 20 тысяч рублей. Кроме того, руководителю Гидрофиза было внесено представление об устранении нарушений.