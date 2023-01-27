Ограничили движение транспорта в Инкермане

На время проведения строительно-монтажных работ должна быть обеспечена бесперебойная транспортная доступность района ул.Яблочкова и школе №28. Временные ограничения на проезд действуют по 30 марта в 23:00, говорится в приказе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Отремонтировать путепровод в Инкермане должны были до конца 2022 года. В конце сентября П.Иено рассказывал, что все пролеты заказаны на заводе и изготовлены, но их пока не привозят из-за очень сжатого пространства стройплощадки. В конце декабря сообщалось, что движение, возможно, будет запущено в январе, но уже в январе сроки перенеслись на начало марта. Теперь очевидно, что это событие, в лучшем случае, произойдет в начале апреля.