Начальника управления МВД России по Севастополю переводят в "горячую точку"

Начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко сообщил, что займется созданием органа МВД в новом российском субъекте.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о его назначении на новую должность.

«Лично я рассматриваю мое назначение как большое доверие со стороны руководства страны и Министра внутренних дел. Я понимаю огромную, колоссальную ответственность за создание и становление нового территориального органа внутренних дел, которая ложится на мои плечи. Как российский офицер, как генерал, я сделаю всё, чтобы оправдать доверие Президента и Министра внутренних дел», — сказал журналистам на пресс-конференции 27 января П.Гищенко.

В этот же день, выступая в эфире телеканала "СТВ", он заявил, что ему предстоит продолжить службу в "самой горячей точке".

Напомним, что П.Гищенко руководил севастопольским управлением МВД с апреля 2020 года, до этого (с 2018 по 2020 гг.) он возглавлял управление МВД России по городу Волгограду.

Севастопольцам П.Гищенко запомнится открытием в городе Центра кавалерии и кинологии и введением конного патрулирования в парках и на пляжах.

Кто станет преемником П.Гищенко, пока не сообщается. Пока исполнять обязанности начальника УМВД по Севастополю будет его первый заместитель Александр Михайлов.