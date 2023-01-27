Мнение генпрокурора Нидерландов не в пользу крымских музеев

Генеральный прокурор Нидерландов вынес заключение по делу о скифском золоте. Он считает, что экспонаты выставки должны быть переданы Украине, а не крымским музеям, из которых их вывезли на выставку в Амстердам.

Генеральный прокурор Нидерландов Пол Флас полагает, что скифское золото следует передать Украине. Об этом говорится в заключении, опубликованном 27 января 2023 года Верховным судом королевства.

В документе отмечается, что вынесенное ранее апелляционным судом Амстердама решение о передаче Киеву коллекции «может быть оставлено в силе», а кассационная жалоба крымских музеев «должна быть отклонена».

По мнению прокурора, аргументы, представленные крымскими музеями, в частности о том, что решение нарушает первый протокол Европейской конвенции по правам человека, недействительны, а решение апелляционного суда о передаче экспонатов Украине основывается «на действующем своде национальных законов и служит законным общественным интересам».

Заключение генерального прокурора является независимым мнением, которое Верховный суд может как принять во внимание, так и не учитывать при вынесении решения. Как отметили в суде, само вынесение решения по делу в предварительном порядке назначено на 15 сентября.

Хранят неизвестно как

По словам директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, даже если будет вынесено решение в пользу Украины, в Крыму продолжат добиваться справедливости и возвращения коллекции. «Есть мировые примеры, когда проблема не утихает, несмотря на юридическое разрешение. Есть время, есть желание вернуть, поэтому будем исходить из конкретных возможностей», — сказал А.Мальгин, добавив, что возможность компромисса не обсуждалась в силу целого ряда причин.

Он также выразил беспокойство, что на протяжении девяти лет не проводится реставрация коллекции.

«Никто не имеет права проводить реставрацию, не приглашая владельца. Но она хранится, я надеюсь, в нормальных условиях. Мы знаем наших голландских коллег, в этом смысле, с позитивной стороны. Но по логике вещей, нам должны были предоставить право ознакомиться с условиями хранения, но такого права нам предоставлено не было», — добавил А.Мальгин.

Скифское золото — коллекция более чем из 2 тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В конце октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В январе 2022 года российская сторона подала кассационную жалобу на данное решение в Верховный суд Нидерландов.