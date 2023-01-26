Смертельное ДТП с участием электросамоката заслушают в суде

Уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который в апреле прошлого года на электросамокате сбил пожилую женщину, направлено в суд. Потерпевшая умерла в больнице.

Молодой человек передвигался на электросамокате Ninebot KickScooter Max на площади Захарова. По своим характеристикам транспортное средство является мопедом с электродвигателем с максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки превышающей 250 Вт. При этом несовершеннолетний нарушил правила дорожного движения, сообщили в прокуратуре Севастополя.

Подросток совершил наезд на женщину на проезжей части. Пешеход получила тяжелые травмы, в том числе, черепно-мозговую. Уголовное дело будет рассмотрено в Нахимовском районном суде.

В Севастополе это не первый случай ДТП с участием электросамокатов. Между тем, в октябре прошлого года правительство РФ утвердило изменения в ПДД, Электросамокаты, гироскутеры и сигвеи получили особый статус средства индивидуальной мобильности. Их максимальная скорость ограничивается 25 км/час. До этого времени человек на электросамокате считался пешеходом. На таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, но только если вес этого средства не превышает 35 кг.

Кроме того, движение средств индивидуальной мобильности (разрешение, ограничение или запрет на перемещение) должно регулироваться специальными дорожными знаками. Пешеходы получают приоритет при совместном передвижении. Для пересечения дороги по пешеходному переходу владельцам такого транспорта необходимо будет спешиваться.

На электросамокате можно ездить по правому краю дорог, но только лицам старше 14 лет и на дорогах с максимальной скоростью движения до 60 км/ч. Сам транспорт должен иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.