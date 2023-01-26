Сделают для бойцов сумки из полиэтиленовых пакетов

Севастопольские эковолонтеры к 23 февраля сошьют для участников спецоперации сумки из переработанных пластиковых пакетов. Зеленые урны для их сбора установлены в нескольких местах города.

«Главное, чтобы пакеты были чистыми. Они могут быть большими или маленькими, с рисунками или без — рисунков в итоге не будет видно. В прошлом году мы выиграли грант и на эти средства, в том числе, купили мебель для проведения мастер-классов и ручной термопресс — благодаря ему пакеты превращаются в плотную ткань, которая не промокает и не рвется», — рассказала куратор проекта «Арт-Решения» творческое пространство Севастополь Ольга Колодина.

«Арт-Решения» — это комплексная эко-история: в этом году эковолонтеры проведут около 50 лекций и мастер-классов для школьников и студентов, организуют пространство для обмена ненужными вещами, растениями и прочитанными книгами, игр в эко-настолки и просто встречи с единомышленниками. На проект «Эко-сумка для защитника» экологи тоже получили грант в конце прошлого года.

Основной грант — 900 тысяч рублей, это грант «Росмолодежи», который был получен в рамках фестиваля «Таврида». Плюс ко всему, 200 тысяч рублей получили ребята на проект «Экокаякинг», еще 200 тысяч — на проект «Экосумка для бойца». Предполагается, что непромокаемые сумки бойцы будут использовать для хранения документов и других нужных вещей.

По словам Ольги, технология изготовления ткани из пластиковых пакетов достаточно проста: с них обрезаются ручки, выкраиваются одинаковые квадраты или прямоугольники — подготовленный материал складывается в шесть слоев и отправляется в термпопресс. Несколько минут, и все готово — из устройства выходит уже готовый прочный материал, из которого волонтеры и будут шить сумки. В каждое из изделий они обязательно вошьют непромокаемые молнии-застежки. Сумки будут иметь определенный дизайн.

Кстати, есть умельцы, которые занимаются этим дома. Вместо термопресса они используют обыкновенный утюг (пакеты нужно проложить пергаментной бумагой). Правда, результат в таком случае не всегда предсказуем.

В скором времени, севастопольские эковолонтеры проведут мастер-класс по пошиву сумок — информация появится Вконтакте, в группе «Арт-Решения» творческое пространство Севастополь». Здесь будет открыта регистрация на запись.

Зеленые урны для пакетов уже установлены в двух корпусах СевГУ, в Доме культуры в поселке Сахарная головка, а также в Ресурсном центре поддержки добровольчества по адресу ул.Корчагина, 30 (время работы с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00).

На эту инициативу с энтузиазмом откликнулись школьники и студенты, но в движении могут поучаствовать все желающие, наверняка, много пакетов накопилась в каждой семье.

«Этот проект рассчитан до мая. К 23 февраля мы сошьем 200 сумок, к каждой добавим послание и отправим на передовую. Еще 300 сумок будем шить к 9 мая. Сколько килограммов пакетов нужно собрать — сложно сказать — много, все пригодится. При этом мы свою деятельность не планируем сворачивать, наш проект рассчитан на долгие годы. На этот год все мероприятия уже расписаны, их будет много, начинаем подготавливать план на следующий год», – рассказала Ольга.

Дельфины из картона

Идея создавать из ненужного нужное у эковолонтеров возникла еще в 2019 году. Тогда О.Колодина занималась созданием панно из стеклянной мозаики. В этот период были перебои с поставкой материалов, работа остановилась. Решение проблемы пришло неожиданно: Ольга, гуляя в лесу, заметила, как много стеклянных бутылок там валяется. В прошлом году эковолонтеры получили грант на реализацию проекта «Экокаякинг». Ребята несколько раз выходили в море и доходили до отдаленных пляжей, где собирали мусор и затем его перерабатывали. Кроме того, интересные вещи можно делать из переработанного картона.

«У нас будут представлены концепты из переработанного картона — это ростовые фигуры дельфинов трех видов, которые обитают в Черном море. Также будет стоять большая сетка в виде дельфина для сбора крышечек. Все крышечки пойдут на благотворительность, на поддержание Фонда помощи дельфинам», – отметила О.Колодина.

По ее словам, главная цель всей этой экологической деятельности — объединить молодежь, привлечь их к активной переработке вторсырья и, в итоге, помочь наш город сделать чище.