Продолжаем ждать зимнюю погоду

Севастопольские синоптики не считают нынешнюю зиму аномально теплой и предлагают продолжить ожидать ее проявлений.

– Нынешняя теплая зима для Севастополя и Крыма никакая не аномальная, это не исключение из правил, – рассказала дежурный синоптик Севастопольского Центра по гидрометеорологии Ирина Кахно.

На вопрос, будет ли зима, специалист пошутила, что когда-нибудь обязательно будет.

А пока...

По ее информации, в ближайшие сутки в Севастополе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем +9+11 градусов тепла.

В выходные дни погода будет определяться выходом южного циклона, в связи с чем в субботу ожидаются осадки в виде дождя, в воскресенье местами возможен мокрый снег. Ветер северо-восточный, умеренный, днем в воскресенье – северо-западный, порывистый.

Температура в субботу ночью +4+6 градусов, днем +8+10, в воскресенье ночью +1+3, днем +3+5 градусов.

Синоптики не исключают, что в этом году настоящей зимы повезет дождаться, например, в марте. Кстати, свой профессиональный праздник они отмечают 23 марта.

Именно поэтому им запомнилось, что 23 марта 1998 года на улицах Севастополя был самый настоящий снегопад, да еще зарядами. И все это сопровождалось северо-восточным ветром, который дул со скоростью 22 м/сек.

Так что, продолжаем ждать зиму.