При подготовке генплана Севастополя изучат транспортную модель

Власти Севастополя намерены изучить транспортную модель города для размещения объектов улично-дорожной сети. Такую работу необходимо провести при подготовке генплана. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В ближайшее время начнется работа — так называемые полевые исследования транспортной модели. Специалисты несколько месяцев, в том числе и в летнем сезоне, когда транспортные потоки меняются кардинально, будут изучать узкие места городского транспортного каркаса, пиковые нагрузки на магистрали. Только после этих исследований мы сможем понять, где и какие объекты размещать, где и какие дороги строить, какой скоростной режим на них устанавливать. На специальных фокус-группах с севастопольцами мы будем получать обратную связь во время подготовки генплана»,— написал глава города.

Он также отметил, что в генплане будут учтены все произошедшие за последние годы изменения, которые влияют на развитие города.

«Это и реальный рост населения, и потребность в коммунальных ресурсах. Особое внимание надо уделить охраняемым территориям, особо ценным землям сельхозназначения, ответить на вопросы развития Фиолента и других территорий СНТ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, – продолжил М.Развожаев.

Он также напомнил, что в декабре 2022 года власти Севастополя утвердили правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для всех районов города, были определены 42 территориальные зоны, в отношении каждой из которых установлены градостроительные регламенты, которые касаются, в том числе застройки и эксплуатации любых объектов капитального строительства.

Губернатор пообещал, что после того, как генплан будет готов, в городе проведут публичные слушания.

Правда, о сроках завершения работы над генпланом до сих пор ничего не известно.