Подпорную стену на 4-й Бастионной обещают доделать до конца января

Очередное обещание сдать в срок подпорную стену вдоль улицы 4-я Бастионная реализовано не было. Работы на объекте продолжились и после новогодних праздников.

Ремонтируемая часть стены по-прежнему отгорожена от проезжей части, а у самого тротуара разложены стройматериалы.

Как рассказал «Севастопольской газете» бригадир Сергей, вопросы поставки стройматериалов уже решены, до конца января работы должны быть полностью завершены.

– Нам осталось доделать отмостку. Сейчас ставим опалубку, армируем и бетонируем, на объекте работают трое рабочих, этого, вроде бы, достаточно, – рассказал Сергей.

По его прогнозам, на доделку понадобится дня три, не больше.

При этом бригадир рассказал, что сразу после окончания работ на этой подпорной стене строители перейдут на противоположную сторону улицы и начнут ремонтировать расположенную там стену.

— Она будет отремонтирована так же, как эта, — пообещал Сергей.

Напомним, что контракт на работы без проведения конкурса заключили еще в конце 2021 года с московской компанией «Монтаж-Строй». Первоначально стену обещали отремонтировать до октября 2022 года, потом этот срок сдвинули еще на квартал, по причине «некачественного проекта».