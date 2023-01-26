Питьевая вода в Севастополе качественная

О том, что питьевая вода в Севастополе соответствует установленным санитарным нормам и вполне пригодна для использования, сообщается на сайте городского водоканала.

Таким образом в учреждении отреагировали на распространяемую информацию о якобы некачественной воде.

По сообщению ГУПС "Водоканал", качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН, проверяется ежедневно, все показатели – в норме. Официальные жалобы на плохое качество воды в ГУПС «Водоканал» не поступали.

По сообщению начальника водопроводно-очистных сооружений ГУПС «Водоканал» Александра Левченко, питьевая вода в Севастополе проходит несколько степеней очистки, показатели контролируются лабораторно на каждом этапе.

«Вода, поступающая из реки Черной, попадает на очистные сооружения, где проходит все этапы очистки – обеззараживание и обесцвечивание. В фильтровальных станциях вода проходит через кварцевый песок, попадая в резервуары чистой воды после вторичного обеззараживания. Эту воду мы подаем на городские водопроводные узлы», – рассказал А.Левченко.

Одновременно в учреждении просят в случае появления подозрений на неудовлетворительное качество воды, звонить по телефону +7(862) 544268 или +7(8692) 544780 (круглосуточно).

В таком случае специалисты приедут для отбора проб, обследования, выявления и устранения причин.

Оговаривается, что при подаче заявки необходимо указать адрес и телефон для обратно связи.