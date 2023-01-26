Бесплатный доступ к редким книгам

В Севастополе работает шесть удаленных точек доступа к фондам центральных российских библиотек. «Севастопольская газета» узнала, где именно они находятся.

В последнее время все большее число людей стремятся самосовершенствоваться, улучшать свои знания. Однако достоверная информация в цифровом мире – на вес золота, поскольку в Интернете часто, чтобы найти необходимое, требуется пересмотреть уйму пустой, низкосортной информации. Вот почему важно пользоваться проверенными источниками.

В поисках электронных библиотек

Для подобных целей в российских регионах создаются центры удаленного доступа к информации (электронные библиотеки). Такие центры открывают большие возможности для обучения и развития. С их помощью становятся доступными уникальные материалы по истории государственности России, коллекции копий старинных рукописей и карт, исторических и действующих официальных документов, фотографий и фильмов, аудиозаписей, газет и журналов, диссертаций и монографий.

«Севастопольская газета» решила разобраться, как работают «электронные библиотеки» в Севастополе, обратившись за помощью в департамент цифрового развития.

Однако там ответили, что «данный вопрос не входит в их компетенцию», и перенаправили в департаменты культуры, образования и управления делами губернатора и правительства Севастополя. Тогда газета начала свое расследование.

На сайте удаленных доступов Президентской библиотеки им.Б.Ельцина в Санкт-Петербурге, имеющей статус общегосударственного электронного хранилища цифровых копий важнейших документов, сказано, что в Севастополе работает семь удаленных центров доступа: в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», СевГУ, Севастопольском президентском кадетском училище, ЧВВМУ им.П.С.Нахимова, МГУ, Библиотеке им.Н.Толстого.

Виртуальные читальные залы Музея героической обороны Севастополя и Морской библиотеки им.Лазарева после непродолжительного существования по разным причинам были закрыты.

Первопроходцы из Толстовки

Одним из первых, открывшимся в 2016 году, и до сих пор благополучно работающим, является виртуальный читальный зал Центральной городской библиотеки им.Л.Н.Толстого.

Основные направления его деятельности – предоставление бесплатного доступа к ресурсам сети Интернет, локальным базам данных и к оцифрованным изданиям редкого фонда библиотеки, а также предоставление уникального бесплатного доступа к электронным фондам Президентской библиотеки им. Б.Ельцина, Национальной электронной библиотеки (Москва), библиотеки «Полпред», одного из крупнейших распространителей полнотекстовых и библиографических баз данных – ИВИС», а также библиотеки ЛитРес».

– Виртуальный читальный зал — это доступ к фондам самых современных электронных библиотек России, включая Президентскую и Национальную. В эти библиотеки можно заходить только из нашего читального зала. Из дома пользователю позволят ознакомится с каталогом, но сами материалы будут недоступны, – рассказывает заведующая отделом электронных ресурсов ЦГБ им.Л.Н.Толстого Татьяна Бастрыгина.

Для доступа к фондам библиотек необходимо прийти в виртуальный читальный зал, сейчас расположенный в здании Медицинской библиотеки на ул.Большая Морская,31 с паспортом, зарегистрироваться и получить логин и пароль. После этого читателю открывается доступ к огромному пласту литературы и изданиям, начиная с 17 века.

В личном кабинете можно делать собственные подборки документов, сохранять закладки, цитаты, отдельные страницы, скачивать документы. Предусмотрен простой и расширенный поиск, сортировка результатов, поиск по содержанию и полному тексту отдельного документа. Часть документов доступна в текстовом формате. Необходимый материал можно сканировать, распечатывать, копировать (до 20% от объема книги).

– Кроме того, один раз зарегистрировавшись, читатель получает доступ и к другим электронным библиотекам из дома: «Полпред», «ИВИС», «БиблиоРоссика», «ЛитРес», – уточняет Т.Бастрыгина.

В библиотеке «Литрес» читатель может заказывать из дома до трех книг на две недели. На сегодняшний день, в доступной базе «ЛитРес», оплаченной ЦГБ им.Толстого, пять тысяч книг.

Получить доступ к ресурсам можно не только в Центральной библиотеке, но и в библиотеках-филиалах.

Центры удаленного доступа в учебных заведения и музеях

Виртуальные читальные залы открыты также в высших учебных заведениях Севастополя, но воспользоваться ими могут исключительно студенты и преподаватели. Электронная библиотека в музее «Херсонес Таврический» доступна только для работников и научных сотрудников учреждения.

О центральных библиотеках

Национальная электронная библиотека обеспечивает единый доступ к электронным ресурсам библиотек, музеев, архивов России и других правообладателей.

В настоящее время каталог включает более 39 млн записей и порядка 4,5 млн полнотекстовых документов из фондов универсальных, научных, учебных библиотек, пяти музеев и Государственного архива Российской Федерации.

Центр удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки – это информационная, культурная, образовательная и просветительская организация. Пользователи электронного читального зала получают неограниченный доступ ко всему фонду Президентской библиотеки, в котором насчитывается более миллиона электронных копий книжных и периодических изданий, архивных документов, аудио- и видеозаписей, фотографий, научно-просветительских фильмов, авторефератов диссертаций и других материалов.