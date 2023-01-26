Базовые станции «Миранда-медиа» безопасны для людей

Об этом свидетельствуют таблички с QR-кодами на 33 базовых станциях Севастополя, установленных компанией «Миранда-медиа».

Предприятие активно развивает сеть связи в Севастополе в рамках подписанного ранее соглашения между правительством Севастополя и компанией.

Для помощи жителям города, которые ищут ответы на волнующие их вопросы, «Миранда-медиа» запустила социально-просветительскую инициативу «Безопасная мобильная сеть», в рамках которой установила на 33 базовых станциях таблички с QR-кодами.

Таких QR-кодов – два. Один позврляет открыть и увидеть разрешительные документы, согласно которым установлена конкретная базовая станция. Второй отсылает пользователя мобильного интернета на сайт, где изложены требованиях к установке базовых станций для операторов связи, а также содержится различная познавательная информация.

Например, о том, в каких странах мира действуют самые безопасные нормы уровня электромагнитного излучения; какие из бытовых приборов, используемых в быту каждый день, имеют большее излучение, чем базовая станция, как выглядит диаграмма направленности излучения антенн базовых станций.

В компании уверены, что такая информация поможет обеспокоенным жителям Севастополя найти ответы на вопросы и избавиться от тревожности по этому поводу.

В конце 2022 – начале 2023 года компания «Миранда-медиа» установила таблички с QR-кодами на 33 базовых станциях (БС), которые находятся в открытом доступе для людей. Компания планирует и дальше размещать таблички на базовых станциях, расположенных в открытом доступе как Севастополя, так и Крыма. Всего в 2023 году планируется установить 150 табличек.

Ранее в рамках деловой программы I Крымского телекоммуникационного форума компания «Миранда-медиа» пришла к соглашению с департаментом цифрового развития Севастополя о проведении уроков по кибербезопасности в школах города и продолжении проекта по установке табличек с QR кодами.