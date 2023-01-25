В Севастополе взломали телевещание

«В Севастополе, как и в других регионах — Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области — произошла несанкционированная замена эфирного сигнала на нескольких телевизионных каналах. В течение двух минут оператор перешел на резервный канал», — говорится в сообщении пресс-службы правительства города.

Сообщается, что ситуация находится под контролем.