В Крыму волки загнали в озеро отару овец

В поселке Багерово в Ленинском районе Крыма на глазах у пастуха три волка загнали в озеро 750 овец, сообщил председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.

«На этих выходных три волка, излишне разгулявшись по Ленинскому району, загнали отару овец в озеро, и около 30 овец, к сожалению, утонули. Овцы паслись, подошли к водопою, но испугались волков, что привело к таким ужасным последствиям», — рассказал В.Иванов.

По словам специалистов, в последние годы на полуострове значительно увеличилась популяция серых хищников. Часть животных мигрировали на полуостров из Херсонской области из-за нехватки кормовой базы.