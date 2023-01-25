В день студентов проведут спортивную студенческую ночь

В Татьянин день 25 января севастопольские студенты примут участие в мероприятии под названием Спортивная студенческая ночь.

К Всероссийскому фестивалю «Спортивная студенческая ночь» севастопольское студенчество присоединилось в прошлом году, и этот опыт оказался удачным.

Мероприятие организуют в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» с целью популяризации здорового образа жизни.

Спортивные команды и зрители соберутся в спорткомплексе «Спорт для всех» по адресу ул.Корчагина,1а.

В программе командных состязаний – соревнования по доджболу, мастер-класс по киберспорту и интерактивному спорту.

– Это надо видеть! – попытались объяснить атмосферу предстоящих соревнований в управлении по делам спорта, семьи и молодежи, имея в виду накал спортивных страстей, которые в прошлый раз разгорались на площадках.

По сложившемуся впечатлению, фестиваль «Спортивная студенческая ночь» – это своеобразная универсиада.

Кроме соревнований, студентам предлагают принять участие в сдаче норм ГТО, а результаты засчитывают вполне официально.

Осталось сообщить, что спортивная студенческая ночь пройдет с 19.00 до 23.00.