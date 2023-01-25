С ремонтом парома «Адмирал Лазарев» в срок не уложились

Паромное сообщение через Севастопольскую бухту, прерванное еще в конце прошлого года, планируют восстановить в ближайшее время. Правда, прежде вернуть паром на линию было обещано именно 20 января 2023 года.

Информация об этом появилась на страничке SEV-TROLL Вконтакте, со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Перевозить пассажиров теперь будет паром «Адмирал Лазарев», который 20 января вышел из ремонта, после чего приступил к ходовым испытаниям.

Напомним, что второй паром «Адмирал Истомин» прекратил работать из-за технических проблем. Притом, что он менее, чем год назад, также ремонтировался.

Что касается пяти катеров, то их ремонт все еще продолжается, правда, по заверению руководства дептранса, находится на завершающей стадии.

Их выход на линию планируется в феврале.

Как ранее сообщал глава дептранса Павел Иено, в салонах делают новое освещение, меняют внутреннюю обшивку, теплоизоляцию, устанавливают новые окна, двери и электрические обогреватели.

Речь идет о пяти катерах, в числе которых «Молодежный», «Персей», «Плутон», «Норд» и «Григорий Овчинников».