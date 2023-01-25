Ректор СевГУ выразил свое мнение по поводу ЕГЭ

«Что касается ЕГЭ, мы должны услышать главное — что он единый. Там же не говорится о форме — тесты или письменные экзамены, сейчас, кстати, в ЕГЭ тестовая часть незначительная. Здесь вопрос не в форме — ее можно совершенствовать, а в том, что должны быть единые правила игры и единый государственный экзамен как способ подведения итогов в школе по единым стандартам и как основа для поступления в университет — я за это», — говорит В.Нечаев.

По словам ректора университета, все старшеклассники ставятся в равные условия, а талантливые абитуриенты смогут выбрать наиболее предпочтительные учебные заведения. В советское время не было ЕГЭ, но контрольные по математике и сочинения по всей стране писали одинаковые. От тестов можно отказаться, но все равно должны быть универсальные требования для учеников.

«А вот когда таких требований не было, это приводило ко всевозможным злоупотреблениям. Сейчас, скорее, проблема в том, что часто качества школьного образования недостаточно, чтобы на серьезном уровне освоить те или иные дисциплины. Больше внимания нужно уделить поддержке школ, учителей. Этот год у нас — год педагога и наставника, и важно, чтобы в школу приходили грамотные учителя, чтобы они чувствовали свой социальный статус, чтобы у них была достойная заработная плата и хорошо продуманные методические программы», — заявил руководитель СевГУ.

Что касается высшего образования, то, по мнению В.Нечаева, скорее всего, в ближайшее время произойдет «смещение к специалитету» и будут увеличиваться его возможности, но еще рано говорить о том, останется ли магистратура. Как правило, обучение на специалитете длится не менее пяти лет и по его окончании выдается диплом специалиста.