Площадь Восставших отремонтируют скоро

Именно такой новый срок сдачи объекта назвали строители, которые в настоящее время ведут на площади реконструкцию.

Напомним, что строители зашли на объект в октябре 2022 года с обещанием завершить работы к Новому 2023 году. Однако что-то пошло не так, и уже в середине декабря стало очевидно, что к обозначенной дате работы не завершат, и ограждающие обе стройплощадки заборы, так мешающие автомобилистам, не уберут.

Для понимания хода ремонтных работ «Севастопольская газета» отправилась за заветный забор, что, впрочем, оказалось несложно — строители как раз завершили укладку тротуарной плитки на остановке общественного транспорта, с продолжением ее на реконструируемую территорию так называемого "овального сквера".

Как пояснил бригадир OOO "TEKTUM" Дмитрий, такую же тротуарную плитку планируется уложить и далее по периметру сквера. Сложности возникают в связи с неполученным пока разрешения от ГИБДД на выход на проезжую часть.

– Здесь уже осталось немного работы. Надо еще сделать лабиринт — изогнутые метровые дорожки, которые слева и справа будут обрамлены кустами. Кусты мы выкопали и теперь высадим снова. Так придумали архитекторы, — показал распланированную схему участка бригадир.

По его словам, кроме лабиринта еще надо устроить площадку для большой Меноры, которую здесь традиционно устанавливают во время празднования Хануки.

Дмитрий также пояснил, что в самом сквере большую часть плитки уже уложили, остались участки дорожки, по которым ездит строительная техника и потому закрыть эти участки пока невозможно. Еще предстоит высадить деревья и кусты можжевельника.

— Вообще-то, еще много чего надо сделать, — пожал бригадир плечами.

На настойчивый вопрос о сроках сдачи сквера ответил, что точно не знает, но до конца квартала, вроде, должны закончить.

В центре будут осьминоги

На втором участке реконструкции — в центре площади Восставших, так и будет большая клумба.

«Пешеходных дорожек там не предусмотрено, люди ходить не будут. Сейчас мы ждем от заказчика схему расстановки цветников. Все будет не так, как раньше», — дополнил информацию включившийся в разговор строитель Алексей.

Он показал картинки с визуализацией, как, возможно, будет выглядеть вертикальная клумба в центре площади. Судя по всему, цветники расположат на металлоконструкциях, очень напоминающих осьминогов.

— А мы их и называем осьминогами, — улыбнулся Алексей.