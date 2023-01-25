Оздоровление и летний отдых севастопольских детей – под большим вопросом

В Севастополе фактически не осталось детских оздоровительных лагерей, а финансирование позволяет предоставить бесплатные путевки на отдых только 10% от всех нуждающихся.

Об этом 24 января на пресс-конференции сообщила председатель постоянного комитета по образованию, науке, культуре и спорту Законодательного собрания Елена Глотова. Она рассказала, что на сегодняшний день за счет бюджета можно приобретать путевки для отдыха детей только в оздоровительные лагеря Севастополя и Крыма.

В Севастополе учреждением, осуществляющим отдых и оздоровление детей, является ГАУС «РДОЦ «Планета Детства», в ее состав входят городской лагерь «Ласпи», с проектной мощностью одна тысяча мест, а фактическим — 400 мест в смену, и ДОЛ «Горный» на 300 мест, но фактически за смену там отдыхает не более 240 детей.

ДОЛ «Омега», как известно, находится в затяжном ремонте. На проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции этого лагеря в этом году департаменту капитального строительства выделено 100 млн рублей. Планируется, что к 2026 году лагерь, возможно, сдадут в эксплуатацию.

Лагерь «Чайка» не работает, «Нахимовец» еще думают передавать городу, но пока он тоже не функционирует.

— У нас базы фактически нет. Каким образом оздоравливать детей? Вопрос открытый, — подытожила печальную статистику Е.Глотова.

При этом она напомнила, что в 2014-15 учебном году в Севастополе обучалось 37 тысяч детей школьного возраста, а в 2021-22 — уже 51,5 тысячи. На их отдых и оздоровление в 2020 году было выделено 72,9 млн рублей, в 2021 году — 75,1, в 2022 году — 88,2 млн.

Стоимость путевки в лагерь колеблется от 36 до 40 тысяч. Если посчитать, то выходит, что в течение года за бюджетный счет могут оздоровиться 2450 детей.

Согласно информации департамента труда и социальной защиты населения, в Севастополе проживает 19,5 тысячи детей относящихся к 11 льготным категориям, которые могут претендовать на получение бесплатных путевок. И это без учета талантливых и особо одаренных детей, которым путевки распределяет департамент образования.

Кроме того, недавно в закон об оздоровлении детей были внесены изменения. Появилась 13-я льготная категория — дети участников СВО.

Надо создавать центр летнего отдыха

В связи с этим члены постоянного комитета по образованию, науке, культуре и спорту, который возглавляет Е.Глотова, участвуя летом в работе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2022», предложили проект создания центра дополнительного образования летнего отдыха детей на базе лагерей «Чайка» и «Батилиман».

— ДОЛ «Чайка» уже передан в собственность города. Еще один лагерь — «Батилиман», расположенный поблизости, принадлежит Министерству обороны и уже очень давно не функционирует. По нашему мнению, объединение этих лагерей сформировало бы очень хороший центр и усилило бы оздоровительную базу для наших детей, — считает депутат.

А в ответ — тишина

В сентябре комитет инициировал обращение к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой о передаче из федеральной собственности в собственность города имущественного комплекса военного городка, где расположен лагерь «Батилиман», для его дальнейшего объединения с ДОЛ «Чайка» с целью создания центра дополнительного образования и летнего отдыха детей. По словам Е.Глотовой, ответа от губернатора депутаты пока не получили.