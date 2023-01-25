Всех обещанных денег на электрозаправки не дали

«В связи с необходимостью оптимизации расходов федерального бюджета общий объем трансферов в бюджет города Севастополя был снижен с 49,6 млн рублей до 27,6 млн, а количество заправочных станций уменьшилось до 10», — сообщили в департаменте транспорта на информационный запрос «Севастопольской газеты» о результатах работы пилотного проекта по развитию электротранспорта.



По данным департамента, в течение прошлого года в Севастополе было установлено 10 быстрых зарядных станций для электромобилей по адресам: Фиолентовское шоссе, 4А, ул.Ген.Мельника, 148, ул.Олега Кошевого, 1, ул.Фадеева, 40, Симферопольское шоссе,18 А, Инкерман, Симферопольское шоссе, в районе дома 34, Орлиновский МО (смотровая «Ласпи»), пл.Лазарева, в районе дома 1, по ул.Большая Морская, в районе ул.Калича, 21, по ул.Надежды Островской, в районе парка Анны Ахматовой. Кроме того, в Севастополе работают и другие зарядки для электромобилей.



Закупку оборудования и установку зарядной инфраструктуры по результатам отбора доверили двум компаниям: севастопольскому ООО «Крым Ойл» и московскому ООО «Оператор заправочных станций». Каждый из них установил по пять зарядных станций и получил от города субсидии: «Крым Ойл» — 9,34 млн рублей; «Оператор заправочных станций» — 9,3 млн рублей.

Город за одну построенную электрозаправку компенсирует 60% затрат, но не более 1,86 млн рублей. На технологическое присоединение компенсируют 30%, но не более 900 тысяч рублей.

Как отметили в дептрансе, в 2023 году объем планируемых субсидий на создание зарядной инфраструктуры составит 44,1 млн рублей, что соответствует установке 16 электрозаправочных станций.

Места их размещения определят сами предприниматели, которые обратятся за получением субсидий. С учетом опыта прошлого года, выбор конкретного места размещения зарядки, главным образом, зависит от наличия резервов по поставкам электрической энергии сетевыми организациями и возможности технического подключения.



По информации УГИБДД УМВД России по Севастополю, по состоянию на 1 января 2022 года в Севастополе зарегистрировано 50 электромобилей, из них 38 находятся в собственности у физических лиц, 12 — у юридических.



В конце декабря 2021 года Правительство РФ утвердило перечень территорий и дорог для проведения пилотного эксперимента по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Участниками проекта стали 16 территорий и одна автомагистраль, в том числе Севастополь и Республика Крым.

Проект планируют реализовать до 2024 года.