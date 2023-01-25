На киносъемки — в Африку!

Заслуженный артист Украины и Российской Федерации Виталий Таганов, хорошо известный севастопольцам по работе в Театре им.Луначарского, снялся в телесериале канала «Россия-1» с рабочим названием «Лихорадка». Об этом он рассказал «Севастопольской газете».

Съемки проходили в том числе в Крыму и в Севастополе. Газета уже рассказывала о них.

Напомним, что киносюжет посвящен борьбе с лихорадкой Эбола, вакцине, изобретенной российскими вирусологами, и борьбе, которая развернулась за спасение жизней коренного населения вымышленного африканского государства Лемурии.

Поначалу Африку российские кинематографисты снимали в Крыму и даже в Туле, с участием иностранных студентов Тульского госуниверситета. А потом настало время перенести съемки в Кению.

Не желая особо распространяться насчет своего героя, В.Таганов ограничился информацией, что его персонаж Юрий занимается вопросами безопасности и по сюжету прилетел в Африку на помощь российским врачам.

Его партнерами по съемкам стали артисты Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Антоненко, с которым В.Таганов уже снимался в сериале режиссера Александра Касаткина «Золото». Кстати, последнее стало решающим в том, что для назначения на роль кастинг не понадобился.

— Это было интересное партнерство, поскольку в предыдущем сериале я играл отрицательного персонажа, и теперь нам обоим надо было перестроиться, — рассказал актер о нынешней работе с И.Антоненко.

Одиннадцать дней экзотики

Отправляясь в далекую экваториальную страну, В.Таганов, для начала, получил подробный инструктаж, как общаться с местным населением. Однако на деле все оказалось иначе, чем представлялось ему заранее, чему помогли природная доброжелательность артиста и его понимание, что «добро, оно и в Африке добро», а приветливая улыбка открывает двери и сердца.

Не владея не только суахили, но даже английским, В.Таганов без труда находил общий язык с простыми кенийцами, и уже вскоре по приезде артисту удалось вполне освоиться в столице Найроби, куда он прилетел на 11 дней.

Местному такси он сразу предпочел мотоцикл, на котором разъезжал по городу, и уже спустя несколько дней в местных магазинах его встречали приветственным: «Виталий!»

Ему сразу там все понравилось. Судите сами: в качестве спортивного инструктора с ним работал чемпион мира 2004-го бегун Пол Корир, а жить довелось в четырехзвездочном отеле с бассейном. Но самым интересным были кенийцы.

Съемки проходили в настоящем гетто, а также в деревне племени масаи.

— Я с ними очень подружился. Это удивительные люди, в нашем понимании совершенно не приспособленные к жизни, но жизнерадостные, культурные и очень обаятельные, — поделился артист.

Я влюблен в Африку!

У него было время ощутить Кению. Съемочных дней было не так много, а все остальное время он посвятил путешествиям: на экватор, в сафари-парк, в саванну, к масаям.

Кстати, по дороге в гости к масайской семье, куда он повез подарки для детей, повезло встретить жирафа.

Самих масаев он характеризует, как очень скромных и интеллигентных людей. Правда, на городских улицах ему встречались и попрошайки, но также женщины, которые просят не деньги, а купить что-то из продуктов для детей.

— Мне понравилось, что они живут очень по-разному, но в воскресенье обязательно собираются в церквях и молитвенных домах. Там даже есть православный приход, где настоятель — киприот. Было немного непривычно видеть батюшку африканского вида, ведущего службу для прихожан из бывшего Советского Союза, — с улыбкой вспоминает В.Таганов. Еще одна неожиданность — чаепитие в православном приходе.

«А-а, крокодилы, бегемоты!»

По его словам, кенийцы необыкновенно талантливы, они повсюду поют, и это так красиво, что порой пробирает до слез. Другие их достоинства — открытость, непосредственность и бесхитростность.

— Да, они настороженно относятся ко всем людям, но стоит им только улыбнуться... — продолжил актер, заодно вспоминая, что местных ребятишек-масаев научил петь песенку из фильма «Красная шапочка», и потом они на его «В Африке горы вот такой вышины...» хором вторили: «А-а!»

Смартфон произвел на детей неизгладимое впечатление, они его увидели впервые и были просто счастливы.

Мгновения, мгновения...

За 11 дней пребывания В.Таганов старался вдохнуть Кению по-максимуму: мотался по отдаленным улочкам, маленьким магазинчикам, в поисках сувениров для себя и всей съемочной группы.

В один из дней на съемочной площадке познакомился с артистом Театра на Таганке Дмитрием Муляром, который прилетел на съемки всего-то на один день.

— Я повез его на мотоцикле по Найроби, разумеется, без шлемов, которые там вообще не приняты. А в ответ он пригласил меня на спектакль «Мастер и Маргарита» еще в той, любимовской постановке, где он играет Мастера, — до сих пор радуется той встрече актер.

В завершение рассказа В.Таганов заявил, что в какой-то момент почувствовал себя настоящим кенийцем и теперь мечтает приехать туда снова.

Напомним, что премьера сериала «Лихорадка» запланирована в эфире телеканала «Россия».