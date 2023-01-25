Кладбищенский уборщик обвиняется в краже

Уборщик городского кладбища «Кальфа» обворовал своего коллегу, а у работодателя украл садовые инструменты. Уголовное дело направлено в суд.

В июле прошлого года обвиняемый по окончании рабочей смены сорвал замок с входной двери в подсобное помещение ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя» и похитил деньги одного из работников, а также строительные и садовые инструменты госучреждения. Общая сумма ущерба составила свыше 52 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Ранее судимый 26-летний злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками полиции. В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело рассмотрят в Балаклавском районном суде.