Директора дельфинария «Флиппер» оштрафовали

Директор дельфинария «Флиппер» Владимир Калниболотский оштрафован на 250 тысяч рублей за то, что он выпустил в море четырех дельфинов. Афалины так и не были найдены.

Владелец морских млекопитающих нарушил условия лицензии, выданной Россельхознадзором для осуществления деятельности дельфинария. Он не обеспечил еще одно условие — содержание дельфинов в случае, если их использование в культурно-зрелищных целях невозможно, до наступления их естественной смерти.

Кроме того, на момент прокурорской проверки в дельфинарии отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на корма, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В отношении В.Калниболотского было возбуждено два административных дела за осуществление предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями и за уничтожение редких животных. В итоге городской Арбитражный суд вынес решение о штрафе. Также продолжается расследование уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

Напомним, что вечером 2 ноября 2022 года на пляже парка Победы в Севастополе в море были выпущены четыре дельфина из дельфинария «Флиппер», так как у хозяина дельфинария не было средств на их прокорм.

Дельфинов несколько дней искали волонтеры и сотрудники Севприроднадзора, чтобы вернуть в неволю, так как считают, что в море они не выживут.