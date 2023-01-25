Дело о разбойном нападении рассмотрят в суде

В Нахимовском районном суде рассмотрят уголовное дело уроженца Донецкой области, который ударил пенсионерку топором по голове. Злоумышленник украл у женщины деньги и потратил их на алкоголь.

Мужчина незаконно проник ночью в дом 75-летней потерпевшей, напал на нее и нанес один удар топором по голове и один удар кулаком по лицу, после чего похитил 1 650 рублей и скрылся, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Севастополя.

Пожилой женщине был нанесен тяжкий вред здоровью. Ей потребовалась медицинская помощь. А нападавшему теперь грозит лишение свободы от восьми до 15 лет и штраф до одного миллиона рублей.

В ноябре сообщалось, что в полицию поступила информация из больницы, куда с рубленой раной головы поступила пожилая женщина. Потерпевшая сообщила, что ее топором ударил сосед. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хулиганство.