Будут строить «Тавриду-2»

Автомагистраль Симферополь — Ростов-на-Дону, которая пройдет по новым регионам РФ, а по качеству не будет уступать трассе «Таврида» в Крыму, получит название «Таврида-2».

«Сейчас разрабатывается кластер общероссийский, который включит в себя Херсонскую область, Запорожскую область и освобожденные территории вокруг Азовского моря (теперь это наше внутреннее море) будет продолжена дорога, которая будет иметь название «Таврида-2». То есть, из Симферополя на Джанкой, Чонгар, дальше в Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и на Ростов-на-Дону. То есть, будет замкнутый круг серьезной автострады», — сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, «Таврида-2» будет построена как новая автострада в обход населенных пунктов, чтобы обеспечить максимально допустимую скорость.

«Это именно то, что даст возможность совершить экономический рывок. Потому что будут хорошие дороги, значит будут быстрее доставляться грузы. Будут быстрее доставляться грузы, значит будут лучше экономические показатели. Ну а в дальнейшем я могу дальше прорисовать — дальше уже будет «Шелковый путь», — добавил В.Сальдо.

Длина новой автомагистрали составит около 600 км, стоимость — 350-400 млрд рублей.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в декабре сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал проект строительства четырехполосной трассы Симферополь — Ростов-на-Дону, которая позволит снизить нагрузку на Крымский мост. Трасса позволит пропускать более 30 тысяч автомобилей в сутки.

В январе председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что реконструкция дороги от Ростовской области в Крым по новым регионам через Мариуполь и Мелитополь ведется госкомпанией «Автодор».