Запорожский музей "Каменная могила" передадут Херсонесу во втором полугодии 2023 года

Передачу музея «Каменная могила», находящегося под Мелитополем в Запорожской области, федеральному музею-заповеднику «Херсонес Таврический» в Севастополе планируется завершить во втором полугодии 2023 года.

Об этом со ссылкой на директора Херсонеса Елену Морозову сообщает агентство ТАСС.

«Мы планируем, что мы четко войдем в состав "Херсонеса Таврического" (с новым филиалом — прим. ТАСС) начиная со второго полугодия 2023 года» — сказала Е.Морозова, уточнив, что «Каменная могила» станет их филиалом.

Министр культуры Запорожской области Юрий Кованов рассказал журналистам, что в первую очередь планируется очертить зону заповедника. «Окружающий ландшафт введем под охрану, чтобы не застраивался. Красоту объекту добавляет незастроенный ландшафт вокруг музея. Наша задача — ландшафт сохранить. Территория вся заросшая», — объяснил Ю.Кованов.

Выставка «Каменной могилы» в Севастополе

В ближайшее время специалисты «Херсонеса Таврического» отправятся в Мелитополь, чтобы изучить фонды музея «Каменная могила». После этого выставку запорожского музея планируется показать в Херсонесе.

«Очень бы хотелось, чтобы наши специалисты поехали уже в начале марта, специалисты воочию увидят все то, над чем нам предстоит работать. А это и фондовая коллекция, имущество, территория, и мы будем понимать, с чего нам надо начинать нашу работу для того, чтобы с нами им было комфортно», — сказала Е.Морозова.

Она добавила, что филиал планируется презентовать на базе «Херсонеса Таврического» в Севастополе после того, как завершится передача музея.

«Мы наверняка сделаем выставку. В каком формате — будем думать. Это будет продиктовано коллекцией, предметами и тематикой», — заключила Е.Морозова.

Ранее по инициативе Российского исторического общества президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России дал поручение по передаче археологического музея «Каменная могила» на территории Запорожской области в ведение федерального музея-заповедника «Херсонес Таврический».