Суд наказал за надругательство над государственным символом

В Севастополе за надругательство над государственным флагом и вандализм осуждены два гражданина РФ. Им запрещено выезжать за пределы полуострова.

Приговором мирового судьи судебного участка № 18 Нахимовского судебного района города Севастополя от 23 января 2023 года осуждены граждане РФ, совершившие надругательство над государственным флагом, а также вандализм по мотивам политической ненависти и вражды из-за несогласия о проведении СВО, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Севастополя.

Суд признал их виновными в совершении преступлений и назначил наказание в виде ограничения свободы на 2 года 1 месяц и 1 год 3 месяца. Осужденным определены следующие ограничения: не уходить из места постоянного пребывания в период с 22.00 до 06.00, без согласия спецоргана не изменять место жительства или пребывания, место работы, а также не выезжать за пределы Республики Крым.